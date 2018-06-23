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23 Haziran 2018 09:06

(Özel) Çalamadıkları motoru ateşe verdiler

İstanbul Güngören’de hırsızlar, fark edildiklerini anlayınca çalmak istedikleri motosikleti ateşe verdi.

(Özel) Çalamadıkları motoru ateşe verdiler

23 Haziran 2018 09:06

Hırsızlar olay yerinden kaçarken, yanan motosiklet, vatandaşlar tarafından söndürüldü.


Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Güngören Tozkoparan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre belediye blokları önünde apartmanın giriş merdivenine zincirlenerek park edilen motosikleti çalmak için bina önüne gelen kişi ya da kişiler motorun zincirini kırmak istedi. Uzun uğraşlar sonucu zincir kırılmayınca binada bulunan bir vatandaş durumu fark etmesi üzerine balkona çıkarak bağırmaya başladı. O esnada motoru götüremeyen hırsızlar zincirle bağlı aracı merdiven önüne getirerek ateşe verip olay yerinden uzaklaştı.



Motoru vatandaşlar söndürdü


Motosikletin yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar bina önünde alev alev yanan motosikleti bina sakinleri kendi imkanlarıyla söndürdü. Motosikletin kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




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