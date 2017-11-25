(Özel) Çaldıkları klimayı düşürünce suçüstü yakalandılar

Hırsızların klimayı çalma anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece 03.00 sularında Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde bulunan bir lahmacun salonunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, dükkanın önüne gelen 2 kağıt toplayıcıları gözlerine kestirdikleri yaklaşık 4 bin 500 liralık klimayı sökerek kağıt toplama aracına koydu. Tam gidecekleri sırada klimayı arabadan düştü. Bunun üzerine hırsızları gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızları suçüstü yakaladı. Hırsızları sorgulanmak üzere emniyete götüren polis ekipleri klimayı da dükkan sahibine teslim etti.

Yaşanan hırsızlık anı ve sonrası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin karton toplama arabası ile gelmesi ve sonra klimayı alması görülüyor. Tam giderken klimanın araçtan düştüğü görülüyor. Daha sonra polis ekiplerinin geldiği görülüyor.