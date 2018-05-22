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22 Mayıs 2018 09:29

(ÖZEL) Camide yaşanan laptop hırsızlığı kamerada

Sultanbeyli’de bir camiye giren hırsızın Kur’an derslerinin verilmesinde kullanılan bir laptopu çaldığı anlar kameralara yansıdı.

(ÖZEL) Camide yaşanan laptop hırsızlığı kamerada

22 Mayıs 2018 09:29


Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli Ulu Cami ve Kur’an Eğitim Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre cami etrafında dolaşan hırsız, açık unutulan camdan camiye girdi. Burada Kur’an derslerinin verildiği bir bilgisayarı çalan hırsız daha sonra kayıplara karıştı.


Bilgisayarın olmadığını fark eden görevliler durumu polise bildirirken yaşanan hırsızlık anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızın bir süre cami etrafında dolaştıktan sonra açık olan camdan camiye girdiği görülüyor. İçeride bulunan bilgisayarı alan hırsızın daha sonra hızla camiden çıktığı da kameralara yansıyor.




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