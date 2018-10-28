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(Özel) Çamlıca Kulesi drone ile havadan görüntülendi

Çamlıca Kulesi’nin restoran kısmının ikinci parçası da monte edilirken, kulenin son hali drone ile havadan görüntülendi.

Çamlıca Kulesi'nin restoran kısmının ikinci parçası da monte edilirken, kulenin son hali drone ile havadan görüntülendi.


İstanbul'un siluetini bozan Çamlıca'daki radyo ve TV vericilerini tek bir vericide toplayacak olan dev kulede çalışmalar devam ediyor. İnşaatı süren Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşılırken, restoran bölümü de monte edilmeye başlandı. Restoranın ikinci kısmı yerde inşa edildikten sonra halatlarla kulenin tepesine çıkarılarak yerleştirildi. Çamlıca Kulesi'nin son hali drone ile havadan da görüntülendi.

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