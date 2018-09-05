Amacının Sivas’ın Suşehri ilçesindeki şifalı çamuru tanıtmak olduğunu söyleyen Yavuz, “Şifalı çamuru bilmeyenler bilsinler diye bu videoları çekiyorum. Water City 2’de çamur adam biraz sinirliydi” dedi.

Sivas’ın Suşehri ilçesindeki şifalı çamuru tanıtmak için Afrika belgeseli anlatımıyla çektiği Water City videosuyla internette tıklanma rekoru kıran Talat Yavuz, video yoğun ilgi görünce Water City 2’yi çekti. Afrika belgeseli anlatımı ve mizah dolu cümleleriyle 2’inci videosunda da büyük beğeni toplayan Yavuz, 3 ve 4 olarak seriyi sürdüreceğini söyledi.

“Bu videoları şifalı çamuru bilmeyenler bilsinler diye çektim”

Water City 2 isimli videonun yapımcısı Talat Yavuz, Sivas’ın Suşehri ilçesindeki şifalı çamuru tanıtmak için mizahi bir video çektiklerini belirterek, “Her sene bizim bir ay yaz tatilimiz vardır. Bu bir aylık tatilimizi Sivas Suşehri Bostancı Köyünde geçiririz. Çocuklarla birlikte vadiye gideriz. Bizim bir barajımız var. Bu baraj üzerine, yağmur yağdığında bütün dağlardan gelen karışımlı topraklar süzüle süzüle gelir, krem şeklinde baraj su dolu olduğu için barajın kenarında kalır. Çamurlar kalır. Su çekildikçe o çamurlar orada kurumaya başlar ama bir tarafı yaştır. Biz her sene ailece buraya geliriz, o çamurda güzelce çamur banyomuzu orada yaparız. Bir saat o çamurun içerisinde yatarız. O çamur bizim vücudumuzu güzel bir dinlendirir. Şifa var çünkü. Neden şifa var? Karışım çok. Çoğu kişi burayı biliyor ama bilmeyen arkadaşlarımız var. Bunlarda öğrensin diye, ben o çamurun vitaminli olduğunu anlayınca, dedim ki bunu nasıl tanıtırım. Ailecek bir senaryo yazdım. Senaryoda da kendi kendime bir yabancı bir dil ürettim. O yabancı dilde de benim çocuk benim ne yaptığımı bildiği için çeviri yaptı. Ben ona kendi ürettiğim dille durumu anlattım, o da insanlar anlasın diye Türkçeye çevirdi. Öyle bir mizah yaptık. Bu da tuttu yani. İnsanlar çok izledi. Tıklanma rekoru kırdı" diye konuştu.

“Water City 2’de çamur adam biraz sinirli”

İlk video tutunca tekrar köye giderek ikincisini çektiğini ifade eden Yavuz, “Ben de bir daha köye gittim. 5-6 gün içerisinde de Water City 2’yi yaptım. Yani Kabile Lideri Water City 2 senaryosunu yazdım. Bu seferkinde de yine avlanıyorum bir bölgede. Yine çamurdayım. Gezdiğim yerlere pet şişesi atmışlar. O yüzden bunda çamur adam biraz sinirliydi. Adamlara kızıyor. Çünkü şişeyi içiyor, atıyorlar. Ben balıkla beslendiğim için, çamur adamım ya, hep balıkla besleniyorum, balıklar da gelmez oldu. Niye diye balıklara sordum. Balıklarda diyor ki burada bu kadar pet şişe, bu kadar naylon atılırsa kusura bakma ben gelemem diyor” diye konuştu.

“Şimdi Water City 3 gelecek, 4 ise çok farklı olacak”

Mizah yoluyla bölgeyi tanıtmayı amaçladığını ifade ederek konuşmasını sürdüren Yavuz, “Suşehri ilçemizi temiz tutalım. İlçemiz çok güzel bir yer. Bostancı Köyü Vadisi, Suşehri Vadisi bu bölge süper bir yer. Şimdi Water City 3 gelecek, 4 ise çok farklı olacak. 4’ün bölgesi ayrı. Artık 4’üncü çamur adamlıktan çıkıyor. O çok sürpriz olacak. Ona bütün dünya da ilgi gösterecek. Neden? Dünyayı ilgilendirecek bir şey” dedi.