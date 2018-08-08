(Özel) Cezaevi firarisi uygulama noktasında yakalandı

Ayrıca, uygulama sırasında silahlı terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 2 kişinin daha yakalandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre saat 21.30 saatlerinde, Uğur Mumcu Mahallesi’nde rutin uygulama yapan Kartal İlçe Emniyeti’ne bağlı polis ekipleri, şüpheli gördüğü bir yolcu otobüsünü durdurdu. Polis ekipleri, yolcu otobüsünde vatandaşlara Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yaparken üzerinden kimlik çıkmayan Ümit A. isimli bir vatandaşı tespit etti.

Çelişkili cevaplar verdi

Polis ekipleri Ümit A.’dan şüphelendi ve T.C. kimlik numarasını söylemesini istedi. Ümit A. İse çelişkili cevaplar vererek, polis ekiplerinin aklını karıştırmaya çalıştı. Polis ekipleri şahısın T.C. kimlik numarasını öğrendi. Yapılan GBT’de şahsın ceza evi firarisi olduğu ve adam yaralama ve uyuşturucu bulundurma suçlarından dolayı cezaevine gönderildiği tespit edildi. Şahıs ifadesinin alınmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Terör örgütüne üye iki şahıs yaklandı

Öte yandan Kartal İl Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmada, aynı gün silahlı terör örgütüne üye S.K ve M.K., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu uygulama noktasında yakalandı. Zanlılar, emniyette ki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.