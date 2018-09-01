(Özel) Cezaevi firarisi uyuşturucu satıcısı kıskıvrak yakalandı

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2 ayrı aranması bulunan torbacı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da torbacılara savaş açan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, bir süre önce ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan cezaevine giren ’Torbacı Cemal’ lakaplı Cemal A.’nın (56), hapisten kaçtıktan sonra uyuşturucu madde satışı yapmaya devam ettiğine dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren narkotimler, fiziki ve teknik takiplerin ardından önceki gün saat 20.30 sıralarında harekete geçti.

Kıraathanede tavla izlerken yakalandı

Şahsın Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi üzerindeki bir kıraathanede olduğunu belirleyen tim, operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen ekipler, kıraathanenin önünde tavla oynayanları izleyen Cemal A.’yı kıskıvrak yakaladı. Üst aramasının yapılmasının ardından tim, şüphelinin evine gitti. Ekipler, çekmecelerin ve poşetlerin yanı sıra kuş kafeslerini de didik didik aradı. Elektrikli süpürgenin torbasına da bakan ekipler, evde aranmadık yer bırakmadı.

Kaçtığı cezaevine tutuklanarak geri gönderildi

Öte yandan dairenin aramasını yapan narkotimler, operasyonun ardından şüpheliyi Kasımpaşa Polis Merkezine götürdü. Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Cemal A.’nın 2 ayrı ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan da aranmasının olduğu belirlendi. Cezasını tamamlayarak hapisten çıktığını iddia eden şahsın aslında cezaevinden kaçtığı ortaya çıktı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.