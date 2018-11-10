(Özel) CHP milletvekilinin komisyon toplantısından kovduğu Eczacılık Fakültesi Öğrencisi konuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) CHP Grup Başkanvekili tarafından komisyon toplantısından çıkartılan Merve Baba İHA'ya konuştu. Eczacılık Fakültesi Öğrencisi Merve Baba: “Eczacılık konusu iki saniye bile konuşulmadan neden çekildi. Biz bunun sebebini çok merak ediyoruz” dedi.

Eczacılık Fakültesi Öğrencisi Merve Baba hocaları ve arkadaşları ile Türkiye'deki tüm eczacıları temsilen yardımcı eczacılıktan duydukları mağduriyeti ve gerekçeleri sağlık komisyonuna sunmak için 7 Kasım günü TBMM'ye gitmişti. Merve Baba, TBMM'de ilgili yasanın oylamaya sunulmadan geri çekilmesi üzerine grup başkanvekili ile görüşmek istedi. Baba, bu esnada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından salondan kovulduğunu söyleyerek olayı sosyal medyadan çektiği video ile paylaştı. Eczacılık öğrencisi Merve Baba, yaşadığı o anları İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya anlattı.

“Yardımcı eczacılık konusu iki saniye bile konuşulmadan neden çekildi”

Türkiye'deki tüm eczacıları temsilen görüşlerini aktarmak için meclise gittiklerini belirten Eczacılık Fakültesi Öğrencisi Merve Baba: “Burada amacımız tamamen yasadan duyduğumuz, yardımcı eczacılıktan duyduğumuz mağduriyeti ve gerekçelerimizle ilgili bunu sağlık komisyonuna vekillerimize sunmaktı. Sağlık komisyonu toplantısından önce komisyonda bulunan vekillerle birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Ve onlardan dönüşlerden yardımcı eczacılığı kaldırılacağını ve torba yasada bulunan 12'nci ve 13'üncü maddeyi onaylayacaklarını bize ifade ettiler. Sonrasında onların davetiyle biz dertlerimizi anlatınca komisyon toplantısına katıldım. Komisyonda diğer maddeler geçtiğinde 12'nci ve 13'üncü maddeye yaklaşmıştı. Biranda bu maddenin çekileceğini konuşulmadan torba yasadan çıkarılacağını öğrendim. Bunun üzerine vekillerin yönlendirmesiyle grup başkanvekilinin yanına doğru yöneldim. Bunu sebebini sormak için. Yanına gittiğimde bir vekil bundan duyduğu rahatsızlıkla benim dışarı çıkmamı söyledi ve ben dışarı çıkarıldım. Burada anlamadığım nokta şu 5'inci madde iki gün boyunca konuşulurken sabahlara kadar konuşulurken bu kadar kişinin mağdur olduğu bir madde yardımcı eczacılık konusu iki saniye bile konuşulmadan neden çekildi. Biz bunun sebebini çok merak ediyoruz. Nedenini bilmiyoruz, öğrenmek istiyoruz çıkarılma sebebimizi çünkü biz oraya davetli olarak girdik” dedi.

“Yardımcısı eczacılığı kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü bizim diplomamızda eczacı yazmakta”

Çıkan yeni yasa ile mağdur olacaklarını söyleyen Baba, “2013 yılı girişli eczacılardan itibaren bizim aldığımız eğitim yetersiz görülerek artı 1 yıl daha eczanede çalışmamız isteniyor bizden. Zaten eğitim hayatımız boyunca staj, pratik ve teorik eğitimimiz tamamlıyoruz. 6 aylık bizim eczacılık stajımız var. Bunu üzerine artı 1 yıl daha staj ilave edip bizim aldığımız mezuniyet belgesini yetersiz sayıp eczacılık eğitimini 6 yıla çıkarmak büyük haksızlıktır. Çünkü burada öğrenciler gelecek planlamaları yapamıyorlar. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Sesimizi de ilgili yerlere duyurmak istiyorum. Yardımcısı eczacılığı kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü bizim diplomamızda eczacı yazmakta” şeklinde konuştu.