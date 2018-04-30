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30 Nisan 2018 09:11

(Özel) Çocuğuna hırsızlık yaptıran vicdansız anne kamerada

İstanbul Fatih’te bir restoranda gözüne kestirdiği telefonu 5 yaşlarındaki oğluna çaldırarak cebine koyan vicdansız anne, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(Özel) Çocuğuna hırsızlık yaptıran vicdansız anne kamerada

30 Nisan 2018 09:11

Annenin çocuğuna hırsızlık yaptırması ise ’pes artık’ dedirtti.


Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih’te bulunan bir restoranda meydana geldi. Çocuklarla birlikte restorana gelen 3 kişi sipariş vererek masaya oturdu. Masanın yanında şarjda telefon olduğunu gören hırsızlar, kararını değiştirerek verdikleri siparişin paket yapılmasını istedi. Sipariş paket yapıldığı sırada, annesi olduğu iddia edilen kadın, 5 yaşlarındaki çocuğunun yakasından çekerek telefonu almasını istedi. Ailenin kalktığı masaya birisinin oturacağı sırada çocuk, çalışanların dalgınlığından faydalanıp telefonu şarjdan çıkararak annesinin cebine koydu. Telefonu cebinde saklayan anne bir süre daha restoran içinde dolanarak siparişlerin paket yapılmasını bekledi. Kadının kucağındaki bebeğiyle hiçbir şey olmamış gibi dükkan içerisindeki rahat tavırları ’pes artık’ dedirtti. Paketleme işlemi bittikten sonra aldıkları yiyeceğin parasını ödeyen hırsızlar, hızlı bir şekilde iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Annenin çocuğuna hırsızlık yaptırdığı anlar kamerada


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 kişinin çocuklarla birlikte restoran geldiği, sonrasında sipariş vererek masaya oturduğu ardından da geri kalkıp siparişlerinin paket yapılmasını istedikleri görülüyor. Kadın yanında bulunan çocuğuna cep telefonunu çaldırdığı ve cebine koydurduğu, sonrasında ise dükkandan ayrıldıkları görülüyor.




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