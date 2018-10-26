(Özel) Çocuklar düğün arabasından para almak için canlarını hiçe saydı

Maltepe'de bir nikah salonunun önünü mesken tutan çocuklar, para alabilmek için canlarını hiçe sayarak gelin arabasının önüne atladı. Arabanın hareket etmesine aldırış etmeden para isteyen çocukların görüntüsü yürekleri ağızlara getirdi.

Maltepe'de nikah salonunun önünde bekleyen 5 çocuğun gelin arabalarının önüne atlayarak para istedikleri o anlar saniye saniye kameralara takıldı. Nikah salonunun otoparkından çıkan gelin arabasının yolunu kesen çocuklardan biri aracın önüne geçerek ilerlemesini durdurmak istedi. Bu sırada diğer çocuklar arabanın yanlarına geçerek para istedi. Gelin aracının sürücüsü ise önünde duran çocuğa aldırış etmeden ilerlemeye devam etti. Çocuklardan biri de aracın önüne geçerek ilerleyen aracı elleriyle durdurmak istedi. Bu sırada konvoydaki bir araçtan inen iki kişi çocukların gelin arabasının yanından uzaklaşmalarını sağladı. Canlarını hiçe sayarak aracın önüne atlayan çocukların görüntüsü ise yürekleri ağızlara getirdi.