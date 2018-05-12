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12 Mayıs 2018 17:13

Özel çocuklardan annelerine özel hediye

Anneler Günü dolayısıyla kendi elleriyle yaptıkları hdiyeleri annelerine hediye eden Down Sendromlu çocuklar, duygusal anlar yaşattı.

Özel çocuklardan annelerine özel hediye

12 Mayıs 2018 17:13


Küçükçekmece’de Down Sendromlu çocukların kendi elleriyle annelerine hediye yapıp vermesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu.


Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı’nda Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Küçükçekmece’de ikamet eden Down Sendromlu çocuklar seramikten yapılan melek figürlü taşları boyayarak annelerine hediye etti. Anneleri ise çocuklarının bu hareketi karşısında mutluluklarını gizleyemedi.



“Çok anlamlı bir etkinlik oldu”


Küçükçekmece Kumsal İlköğretim Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Hacer Yüzgeç eşliğinde 60 öğrencinin ve ailesinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Hacer Yüzgeç, “Çocuklarımızla, annelerimizle güzel bir etkinlik yaptık bugün. Anneler Günü dolayısıyla çocuklarımız melek figürlü taşları boyadılar annelerine hediye etmek için. Hem çocuklar çok mutlu oldu, hem anneleri eğlendi. Çok anlamlı bir etkinlik oldu” diye konuştu.



“Çok güzel hediyeler yaptılar bizim için, çok duygulandım”


Çocuğundan hediye alan Hacer Bulgun ise, “Kızımın böyle bir şeyleri başarabilmesi beni gerçekten çok mutlu ediyor. Elimizden geldiğince böyle etkinliklere katılmaya çalışıyoruz. Belediyemize de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çocuklar için çok faydalı olmuş oluyor” diyerek duygularını anlattı. Fikriye Şayba ise, “Çok mutluyum, çok duygulandım. Çok güzel hediyeler yaptılar bizim için. Küçükçekmece Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz, devamını da bekleriz” dedi.


Etkinlik kapsamında ayrıca animasyon gösterileri, oyunlar düzenlendi. Öğrenci ve ailelerine hediyeler de verildi.




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