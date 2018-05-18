Özel çocukların bisiklet sevinci

Küçükçekmece Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde gerçekleşen programda Küçükçekmece’de bulunan 6 özel eğitim merkezi öğrencilerine bisiklet hediye edildi. Programa Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdülbaki İnce başta olmak üzere, okul müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Dün yaşananlar için çok üzgünüz"

Programda söz alan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, Filistinlilerin öldürülmesinden dolayı üzgün olduklarını belirterek, “Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize Allah’tan şifalar diliyoruz. Burada hem mezuniyet hem de engelliler haftası dolayısıyla böyle bir etkinlik gerçekleşiyor. Burada emeği geçenleri tebrik ediyorum. Burada yapılan tüm çalışmalar aslında bir lütuf değil. Olması gerekenler. Biz toplum olarak engellilere sahip çıkamadık. Biz sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Burada en büyük gayreti tabiî ki aileler veriyor. Burada öğretmenlerimiz de ciddi bir çalışma yapıyorlar, onları tebrik ediyorum” diye konuştu.

Pembe, mavi, dört teker ve çift teker olmak üzere 60 adet bisikleti alan Küçükçekmeceli özel çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Program dahilinde ayrıca Küçükçekmece Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri mezuniyet belgelerini aldı.