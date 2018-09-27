Özel çocukların madalya sevinci

Ataşehir Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik düzenlediği yaz spor okullarında, yazın tadını çıkaran gençlere düzenlenen törenle madalyaları ve başarı belgeleri verildi.

Yüzme ve basketbol derslerinden oluşan yaz spor okulları programlarından 7-35 yaş arasındaki engelli çocuk ve yetişkin eğitim aldı.Hem eğlendiren hem de öğreten yaz okulunda uzman eğitimciler tarafından yüzme ve basketbol eğitimleri alan özel bireyler yazın tadını çıkararak aynı zamanda kendilerini ifade etme fırsatı buldu. Ataşehir Belediyesi hizmet binasında düzenlenen tören Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orkan Çerkez, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar ve Kültür Müdürü Volkan Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende çocuklara tek tek madalyalarını takan İlhami Yılmaz ailelerin istek ve önerilerini de dinledi.

Yılmaz, “Hem ücretsiz olması hem de sağlıklı bir ortamda hizmet vermemiz nedeniyle büyük ilgi gören yüzme kurslarımızdan bu dönem için 85 engelli gencimiz yararlandı. Yüzme ve basketbol sporu çocuklarımızın hem fiziksel hem de duygusal gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Aynı zamanda kas gelişimlerine de katkı sağlıyor. Gençlerimizin her alanda yanında olmaya isteklerine göre kurslar ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.Yaz spor okullarında eğitim alan çocuklarını aileleri de yalnız bırakmadı. Çocuklarının mutluluğuna ve başarılarına eşlik eden aileler Ataşehir Belediyesi'ne sundukları bu hizmetten dolayı teşekkür etti.