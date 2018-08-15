Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 09:11

(Özel) Çocukların süs havuzundaki tehlikeli oyunu kamerada

İstanbul’da girdikleri süs havuzunda olası bir elektrik akımına aldırış etmeden serinlemek isteyen yabancı uyruklu 3 çocuğun sudaki eğlencesi kameralara yansıdı.

(Özel) Çocukların süs havuzundaki tehlikeli oyunu kamerada

15 Ağustos 2018 09:11


Yazın İstanbul’un sıcağından bunalan çocuklar soluğu süs havuzlarında alıyor. Harbiye’de Cumhuriyet Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan süs havuzuna serinlemek için giren yabancı uyruklu 3 çocuk, uyarılara aldırış etmeden havuzda yüzmeye çalıştı. Olası bir elektrik akımına aldırış etmeden suyun tadını çıkaran çocuklar birbirleriyle yarıştı. Çevreden geçen bazı vatandaşlar çocukların sudaki eğlencesini cep telefonları ile kaydederken, bazı vatandaşlar da çevrede bulunan güvenlik görevlilerine çocuklara müdahale etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.


Geçtiğimiz yıllarda süs havuzlarında elektrik akımı nedeniyle ölümler meydana gelmişti.



“Allah korusun elektrik kaçağı olabilir”


Çocukların havuza girdiğini gören Namık Kemal Balcı, “Allah korusun elektrik kaçağı olabilir, başlarına kötü bir durum gelebilir” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç