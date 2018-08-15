(Özel) Çocukların süs havuzundaki tehlikeli oyunu kamerada

Yazın İstanbul’un sıcağından bunalan çocuklar soluğu süs havuzlarında alıyor. Harbiye’de Cumhuriyet Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan süs havuzuna serinlemek için giren yabancı uyruklu 3 çocuk, uyarılara aldırış etmeden havuzda yüzmeye çalıştı. Olası bir elektrik akımına aldırış etmeden suyun tadını çıkaran çocuklar birbirleriyle yarıştı. Çevreden geçen bazı vatandaşlar çocukların sudaki eğlencesini cep telefonları ile kaydederken, bazı vatandaşlar da çevrede bulunan güvenlik görevlilerine çocuklara müdahale etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda süs havuzlarında elektrik akımı nedeniyle ölümler meydana gelmişti.

“Allah korusun elektrik kaçağı olabilir”

Çocukların havuza girdiğini gören Namık Kemal Balcı, “Allah korusun elektrik kaçağı olabilir, başlarına kötü bir durum gelebilir” ifadelerini kullandı.