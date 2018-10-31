(Özel) Cumhuriyet Bayramında bayrak hırsızlığı kamerada

İş yeri sahibi Olgun Doğan, ”Keşke gelip bizden isteseydi biz ona 1 değil 10 bayrak hediye ederdik” diyerek tepkisini dile getirdi.

Olay, Büyükçekmece'nin Pınartepe Mahallesi'nde saat 22:00 sıralarından bir bayan kuaföründe meydana geldi. 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutlamak amaçlı iş yerlerinin kapısına bayrak asan iş yeri sahibi Olgun Doğan, sabah geldiğinde bayrağın olmadığını fark etti. Yan tarafında bulunan emlakçının güvenlik kameralarını inceleyen Doğan, gördükleri karşısında şoke oldu. Doğan görüntülerde, bir şahsın gece etrafın tenha olmasını fırsat bilerek, önce iş yerinin önünden geçip çevre kontrolü yaptığını, sonrasında tekrar iş yerinin önüne gelip bir süre bekledikten sonra bayrağı çaldığını gördü. Tüm bu yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

“Bayrağı çalacağınıza isteyin”

İş yeri sahibi Olgun Doğan, ”Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapımıza astığımız bayrağımız çalındı. Sabah iş yerine geldiğimizde şaşkınlığa uğradık. Kamera kayıtlarını incelediğimizde bu görüntülerle karşılaştık. Hangi niyetle ne amaçla çaldığını bilmiyoruz. Polise haber verme gereği duymadık. Bayrak çalan arkadaş gelip bizden isteseydi biz ona 1 değil 10 bayrak hediye ederdik. Bayrak çalınmaz bu yapılan terbiyesizliktir” diye konuştu.