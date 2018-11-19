(Özel) Definecilerin talan ettiği 192 yıllık su bendi havadan görüntülendi

İstanbul Arnavutköy'de Sultan II. Mahmut tarafından yaptırılan tarihi 'Şamlar Bendi' definecilerin ve yağmacıların yeni hedefi oldu. Taşları kırılan ve değirmen taşları sökülen Osmanlı Mirası 192 yıllık su bendinin uğradığı tahribat havadan görüntülendi.

Osmanlı Sultanı II. Mahmut tarafından 1826 yılında yapımına başlanılan ve 1828 yılında bitirilen Su bendi günümüzde Başakşehir Arnavutköy sınırında yer alıyor. Küçükçekmece'nin kuzey yamacında bulunan Azatlı Baruthanesinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptırılan ‘Şamlar Bendi' olarak bilinen su bendi, baruthane aktif kullanıldığı sürece hizmet verdi. Dönemin şartlarına göre düşünülerek yapılan su bendinin hemen iç kısmında kurulan bir de barut öğütme değirmeni Osmanlı Devletine uzun yıllar katkı sağladı.

Defineciler su bendimi mesken tuttu

İstanbul'un kuzey kısımlarında bölgesel su sıkıntısı çekildiği zaman da kullanılan 192 yıllık su bendi ve değirmen son günlerde definecilerin yeni hedefi oldu. Su bendinin çevresinde kaçak kazı yapan yağmacılar önce değirmeni hedef aldı. Duvarlarından başlanılan tahribat ardından değirmen taşlarına sıçradı. Değirmen taşlarının içinde ve çevresinde yapılan oyukların ardından sıra su bendine geldi. II. Mahmut tarafından yaptırılan 192 yıllık su bendi yağmalanmaya başladı. Bendin alt kısımlarını oyan defineciler bununla da yetinmeyerek yiyip içtikleri çöplerinde kazdıkları yerlere attılar. Bendin üst kısmında bulunan alanda mangal yakarak keyif yapan yağmacılar Osmanlı mirasını adeta talan etti. 192 yıllık tarihi su bendinin ve çevresinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınarak yenileme çalışmaları ardından turizme kazandırılması bekleniliyor.

Tarihi su bendinin uğradığı tahribat havadan görüntülendi

‘Şamlar Bendi' adıyla bilinen Osmanlı Devleti'nin barut yapımında kullandığı nitelikli su kaynağı olan 192 yıllık tarihi bu yapının kaçak kazı yapan defineciler tarafından adeta delik deşik edildiği gözler önüne seriliyor. Yağmacıların bendin üzerinde ve iç kısımlarında bulunan taşları oyulduğu ve pislikle doldurularak kapatılmaya çalıştığı görülüyor. Bendin bölgesinde yer alan değirmenin defineciler tarafından parçalara ayrıldığı ve zarar verildiği görüntülere yansıyor.