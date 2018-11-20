(Özel) Defolu çoraplar kimsesiz çocukların mutluluğuna dönüşüyor

Büyükçekmece'de eline iğne ve ipliği alan vatandaşlar, defolu çoraplardan kimsesiz çocuklar için rengarenk bez bebekler dikti. Kimi ilk kez iğne iplik tutan erkeklerin de aralarında bulunduğu etkinlikte minikler için onlarca bebek dikildi.

Büyükçekmece Belediyesi ve bir çorap firmasının başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında kimsesiz minikler için onlarca bez bebek dikildi. Çorap firmasının defolu ürünlerini çöpe atmak yerine değerlendirmek istemesiyle ortaya çıkan projede gönüllü firma ve belediye çalışanları çocuklar için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Gönüllüler, ellerine iğne ipliği alarak çok sayıda farklı renkte ve boyda olan defolu çoraplardan bez bebek yapmaya koyuldu. Kimi ilk kez iğne iplik tutan erkeklerin de aralarında bulunduğu etkinlikte vatandaşlar çeşitli yerlerinden defolu olan çorapların içine pamuk yerleştirerek bebeklere düğmelerle renk verdi. Etkinlikte, birbirinden renkli ve güzel bebeklerin yanı sıra kardan adam, tavşan gibi oyuncaklar da dikildi. Defolu çoraplar biriktikçe bir araya gelen gönüllüler bir günde yaklaşık 400 bebek dikiyor. Çoraplardan dikilen oyuncaklar ise projenin sonunda Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kimsesiz çocukların bulunduğu kurumlara ulaştırılarak miniklerin yüzlerini güldürecek.

“Sadece bayanlar değil erkekler de yapıyor”

Çorapların çöp yerine çocuklar için birer oyuncağa dönüşmesinin çok anlamlı olduğunu ve etkinliğe katılan herkesin gönüllü olarak projeye destek verdiğini dile getiren Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürü Çağlayan Gürsel, “ Bölgemizde olan bir fabrikamız geldi sosyal sorumluluk projesi yapmak istediğini söyledi. Çorap atıklarının olduğunu defolu hiçbir malzemenin piyasaya sürülmediğini söyleyince bunlardan bir proje çıkartalım dedik. Geri kazanım yapalım, ihtiyacı olan çocuklarımızda bundan faydalansın dedik. Günde yaklaşık 300-400 tane üretileceğini düşünüyoruz. Yapması çok güzel ve kolay belirli malzemelerle yapılıyor. Çocuk Esirgeme olur farklı bir kurum olur ihtiyaç sahibi çocuklara verilecek. Bunları sadece bayanlar değil erkekler de yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Çoraplardan ihtiyaç sahibi çocuklar için bez bebek yapıyoruz”

Çocuklar için eline iğne iplik aldığını ifade eden Serhat Tuncel, “Sosyal sorumluluk çerçevesinde elimizde kalan 2'inci kalite çoraplardan ihtiyaç sahibi çocuklar için bez bebek yapıyoruz. İlkini ben yaptım, fena olmadı. Bunların ihtiyaç sahibi çocuklara gideceğini bilmek güzel. Böyle projeleri tüm çorapçıların yapmasında fayda var” diye konuştu.

“Bizim için ufak bir şey ama onlar için çok büyük mutluluk”

Defolu çorapların minikleri mutlu edecek bebeklere dönüşmesinin çok güzel olduğunu ifade ede Damla Karadağlı, “Çocukları mutlu etmek için neler yapabilirsek onları yapıyoruz. Çünkü onların mutluluğu her şeye değer, ihtiyaç sahibi çocuklara gönderilecek. Aslında hiçbir şey atık değil, yeter ki onları değerlendirmenin yollarını bulalım. Çocuklar çok mutlu olacaklardır, bizim için ufak bir şey ama onlar için çok büyük mutluluk olacağını düşünüyorum” dedi.