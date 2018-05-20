(Özel) Demir kesme makasıyla zinciri kesip motosikleti çaldılar

35 bin lira değerindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz cuma gecesi saat 02.30 sıralarında Ümraniye Armağan Evler Mahallesi Ortanda Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir motosiklet gören kasklı üç hırsız, demirlere zincirle bağlanan 35 bin lira değerindeki motosikletin zincirini demir kesme makasıyla keserek çaldı. Dakikalar içerisinde hırsızlığı gerçekleştiren hırsızlardan biri çaldığı motorla olay yerinden uzaklaşırken, diğer iki hırsız da kaçarak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.