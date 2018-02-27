Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 12:25

(Özel) Derbiye davul içinde meş’ale sokan 5 taraftar adliyeye sevk edildi

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine davul içerisine gizledikleri meşaleleri sokan ve polis tarafından gözaltına alınan 5 taraftar, adliyeye sevk edildi.

(Özel) Derbiye davul içinde meş’ale sokan 5 taraftar adliyeye sevk edildi

27 Şubat 2018 12:25


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam Vodafone Park’ta Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünlere meş’ale sokulmasına ilişkin çalışma başlattı. Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu bölümde meş’alelerin yakılmasıyla Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin hemen harekete geçti. Meş’alelerin dağıtıldığı noktayı belirleyen Spor Şube ekipleri, şüpheli şahsı maç esnasında gözaltına aldı. Şahısların meş’aleleri davula gizleyerek stada soktukları belirlendi.


Ekipler tarafından gözaltına alınan 5 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
8
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    9°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç