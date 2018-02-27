İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam Vodafone Park’ta Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünlere meş’ale sokulmasına ilişkin çalışma başlattı. Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu bölümde meş’alelerin yakılmasıyla Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin hemen harekete geçti. Meş’alelerin dağıtıldığı noktayı belirleyen Spor Şube ekipleri, şüpheli şahsı maç esnasında gözaltına aldı. Şahısların meş’aleleri davula gizleyerek stada soktukları belirlendi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan 5 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.