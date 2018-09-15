(Özel) Dereye düşen yavru köpeklerin yardımına belediye ekipleri koştu

Maltepe'de dereye düşerek uzun süre kurtarılmayı bekleyen 2 yavru köpeğin yardımına belediye ekipleri koştu. Uzun uğraşlar sonucu dereden çıkarılan köpekler, veteriner hekimler tarafından tedavi edildi.

Maltepe'de dereye düşerek uzun süre kurtarılmayı bekleyen 2 tane sevimli yavru köpeğin imdadına Maltepe Belediyesi ekipleri yetişti. Gelen ihbarla birlikte Bağlarbaşı Mahallesindeki dereye gelen ekipler, aşağıya inerek yardım bekleyen yavru köpekleri uzun uğraşlar sonrasında çıkarmayı başardı. Kontrollü bir şekilde yapılan çalışma ile kurtarılan köpekler koruma altına alınarak Maltepe Belediyesi Arama-Kurtarma ve Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek ilk müdahalesi yapıldı. Araca alınan yavru köpekler daha sonra veteriner işleri Müdürlüğü'nün Sahipsiz Hayvan Aşılama ve Tedavi Merkezine getirilerek uzman veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Derede ıslanan köpekler saç kurutma makinesiyle kurutuldu

Yapılan sağlık kontrolünden sonra dere yatağında aşırı derece ıslanan yavru köpekler veteriner hekim kontrolünde saç kurutma makinesiyle kurutuldu. Sahipsiz Hayvan Aşılama ve Tedavi Merkezinde yapılan sağlık kontrolü sırasında yavru köpekler veteriner hekimlerin ilgi odağı oldu. Yavru köpekler yapılacak hasta olmamaları için kontrol altına alındı.

“Bu iki can dostumuzu kurtardığımız için çok mutluyuz”

Yavru köpeklerin kurtarılmasıyla ilgili kısa bir açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu iki küçük can dostumuzu kurtardığımız için çok mutluyuz. Her zaman dediğimiz gibi Maltepe'miz bütün canlıların yaşadığı bir ilçe ve hepsine büyük bir saygı duyuyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz. Bu anlamda hayvan haklarına saygılı bir belediye olmaya devam edeceğiz” dedi.