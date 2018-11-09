(Özel) Disleksi olan çocukların televizyon, tablet ve telefondan uzak tutulması gerekiyor

Ailelere çocuklarını televizyon, tablet ve telefondan uzak tutmalarını öneren Akay, "Lütfen 3T'den uzak durun. Çünkü bu çocuklarımızın teknolojik ürünlerle maalesef dil gelişimleri ve iletişim becerilerin çok sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.

Disleksi; kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme bozukluğu olarak biliniyor. Özel Mimoze Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü ve Eğitim Öğretmeni Tarık Akay 17 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu. Akay, çocukların televizyon, tablet ve telefondan uzak tutulması gerektiğini ifade etti.

Özel Eğitim Öğretmeni Tarık Akay, “Disleksi normal ve normal üstü zekaya sahip olan çocukların yaşına, zekasına ve aldığı eğitimlere uygun akademik performansını gösteremediği durumdur. Bu durum genelde karşımıza okuma olarak çıkmaktadır ve en yaygın olarak görülen durumdur. Eğitimlerimiz birebir oluyor, özel eğitim almaları gerekmektedir. Bir özel eğitim öğretmeninden bireysel eğitim alması gerekmektedir. Bu doğrultuda çocuğumuzun güçlü ve zayıf yönlerini belirledikten sonra çocuğumuzun ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarda çocuğumuzun yapabildiklerini, yapamadıklarını bu eğitimle belirliyoruz” dedi.

“Çocuklarınızı 3T'den uzak tutun”

Ebeveynlere çocuklarının televizyon, tablet ve telefondan uzak tutmalarını öneren Akay, “Ailelerimize şunu söylüyorum. Lütfen 3T'den uzak durun. 3T (televizyon, tablet ve telefon) çünkü bu çocuklarımızın teknolojik ürünlerle maalesef dil gelişimleri ve iletişim becerilerin çok sıkıntılar yaşıyoruz. Bu tarz ürünlerde daha kontrollü ve daha sınırlı kullanılmasını öneriyorum” şeklinde konuştu.