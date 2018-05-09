(Özel) Dolmabahçe Tünelinde feci kaza

Çarpmanın etkisiyle havada takla atarak yere savrulan sürücü ve yolcusu yaralandı. Kaza nedeniyle tünelde trafik felç oldu.

Kaza, saat 10.15 sıralarında Dolmabahçe-Bomonti Tüneli Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, tünelde seyir halinde olan 34 TBL 92 plakalı taksinin sürücüsü Cafer Erkuş, aracın stop etmesi nedeniyle aniden durdu. O esnada taksinin arkasından seyreden Yaşar Kerim Kıyman idaresindeki motosiklet, taksiye arkadan çarptı. Çarpma sonucu sürücü Kıyman ve yolcusu Kerem İdilman yere savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Tünel trafiği felç oldu

Öte yandan kaza nedeniyle tünel trafiği bir süreliğine durdu. Felç olan trafikten ötürü uzun araç kuyruğu oluştu. Motosikletin kullanılamaz hale geldiği kazada, sürücünün ve yolcusunun kaskları da yola savruldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, trafiğin akışını sağlamaya çalıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazanla ilgili inceleme başlattı.