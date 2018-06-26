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26 Haziran 2018 16:00

(Özel) Dolu uyarısı sonrası kapalı otoparklarda oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi

İstanbul’da dolu uyarısı sonrası sürücüler kapalı otoparklara hücum edince yer kalmadı.

(Özel) Dolu uyarısı sonrası kapalı otoparklarda oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi

26 Haziran 2018 16:00

AVM’lerin kapalı otoparkları önünde oluşan araç kuyruğu ise hava görüntülendi.


İstanbul’da dolu uyarısı sonrası araç sürücüleri kapalı otoparklara hücum etti. Ümraniye’re bir AVM’nin otoparkı dolu yağışına önlem olarak gelen araç sürücüleriyle doldu taştı. AVM otoparkı önünde yoğun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler kapalı otoparka girmek için dakikalarca sıra bekledi. Otopark önünde oluşan ’dolu’ kuyruğu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde uzun araç kuyruğu ve görevlilerin sürücüleri sırayla otoparka yönlendirmesi görülüyor.




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