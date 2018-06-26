AVM’lerin kapalı otoparkları önünde oluşan araç kuyruğu ise hava görüntülendi.

İstanbul’da dolu uyarısı sonrası araç sürücüleri kapalı otoparklara hücum etti. Ümraniye’re bir AVM’nin otoparkı dolu yağışına önlem olarak gelen araç sürücüleriyle doldu taştı. AVM otoparkı önünde yoğun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler kapalı otoparka girmek için dakikalarca sıra bekledi. Otopark önünde oluşan ’dolu’ kuyruğu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde uzun araç kuyruğu ve görevlilerin sürücüleri sırayla otoparka yönlendirmesi görülüyor.