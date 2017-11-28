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28 Kasım 2017 09:32

(Özel) Düğünde geline takılacak altınları böyle çaldılar

Bağcılar’da gerçekleştirilen bir düğünde, geline ailesi tarafından takılacak takıları çalan küçük çocuk kameralara yansıdı.

(Özel) Düğünde geline takılacak altınları böyle çaldılar

28 Kasım 2017 09:32

Kız tarafının damat evinden, damat tarafının ise kız evinden sandığı, 10 bin lira değerindeki takı dolu çantayla kayıplara karışan kız çocuğunu polis her yerde arıyor.


Olay, 19 Kasım Cumartesi günü Bağcılar’daki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre; Ramazan ve Şeyma çifti, düğün törenleri için Bağcılar’da bulunan bir düğün salonuna geldi. Kendileri gelin ve damat odasındayken, gelin Şeyma Yıldırım’ın annesi Aynur Çiçek, salon girişinde davetlileri karşılıyordu. Bu sırada anne Aynur Çiçek, boş bulunarak altın dolu çantayı kenara bıraktı. Davetli gibi düğüne gelen küçük kız, annenin bir anlık boşluğundan yararlanarak, içinde 10 bin lira değerindeki altın dolu çantayı alarak kayıplara karıştı.


Çantanın çalındığını fark eden aile, kamera görüntülerini izlediğinde çantanın küçük bir kız çocuğu tarafından çalındığını görünce şaşkınlık yaşadı. Küçük kızı kimsenin tanımadığı fakat damat tarafının kız evinden, kız evinin ise damat tarafından zannettiği için kimsenin gariplik farketmediği anlaşıldı. Durumu polise ileterek şikayette bulunan aile, en kısa sürede altınlarının bulunmasını istiyor.



Hırsızlık anı düğün kamerasında


Düğünde geline takılacak olan takıların bulunduğu çantayı çalan küçük hırsız, takı dolu çantayı çaldığı esnada düğün kamerasına yakalandı. Gelinin anne ve babasının, düğüne katılan davetlileri karşıladığı esnada gelinin annesi Aynur Çiçek’in boşluğundan faydalanan küçük hırsız, annenin arkasındaki masaya bıraktığı takı dolu çantayı alıyor. Çantayı alan hırsız, hızlıca olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışıyor.


Düğün günü gelinin annesi tarafından kendilerine takılacak olan 10 bin lira değerindeki altın dolu çantanın çalındığını ifade eden damat Ramazan Yıldırım,“19 Kasım Pazar günü düğünümüz var. Düğünümüzü yaptık ama buruk bir sevinçle oldu düğünümüz. Başımıza talihsiz bir olay geldi. Düğün salonunda eşimin annesinin bize takacağı takıların olduğu çanta çalındı. Tabi ki bu planlı bir şeydi. Küçük kız çocuğu tarafından düğün salonunda altınların çalındığını fark ettik. Kızın evine bizimle aynı anda giriyor. Erkek tarafına kız tarafından olduğunu söylüyor, kız tarafına da erkek tarafından olduğunu söylüyor. Düğün günü de altınlarımızı çalıyor. Emniyete başvurduk ama ne yazık ki bir hafta oldu bir sonuca ulaşamadık. Kızın yabancı olduğunu fark ettik ama gelin tarafından sandık. Gelin tarafı da fark ediyor ama onlar da erkek tarafından olduğunu zannediyor. Yaklaşık 10 bin lira civarında altınımız çalındı” dedi.




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