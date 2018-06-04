Adaların en yüksek noktasına eşsiz manzaraya sahip harabeye dönen binanın son durumu havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi.

Avrupa’nın en büyük Dünyanın ise İkinci en büyük ahşap yapısı olması özeliğini taşıyan Büyükada’daki Rum Yetimhanesi’nin son durumu havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde yıllarca atıl bir şekilde duran yapının harabeye döndüğü görülüyor. Çatı kısmı büyük zarar gören yapının bazı bölümlerinin tamamen çökerek odaları içlerine kadar gözüküyor. Adaların en yüksek noktasında hemen göze çarpan yapı, bazı sivil toplum kuruluşu tarafından tehlike altındaki 7 dünya mirası arasında gösterildi. Tarihi binanın restorasyon çalışmalarına bu yaz başlaması beklenirken, Maliyetin ise yaklaşık 50 milyon dolar olması düşünülüyor.