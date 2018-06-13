Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 14:25

(Özel) E-5 Karayolu’nda 200 kilometre hızda tek teker yapan maganda yakalandı

E-5 Karayolu Çağlayan mevkiinde 200 kilometre hıza ulaşarak tek teker üzerinde giden trafik magandası Sivil Trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

(Özel) E-5 Karayolu’nda 200 kilometre hızda tek teker yapan maganda yakalandı

13 Haziran 2018 14:25

Para cezası kesilen magandanın ehliyetine ise el konuldu.


İstanbul E-5 Karayolu, Haliç Köprüsü ve Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nde motosiklet sürücüsü, 200 kilometre hıza ulaşarak tek teker üzerinde metrelerce trafikte gitmişti. Hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye atarak ölüme meydan okuyan motosikletli genç bu anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntülerim medyaya yansımanın ardından harekete geçen İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, sürücünün eşkalini ve kimliğini belirledi. Yapılan çalışma sonrasında ekipler, 22 yaşındaki A.A.’yı gözaltına aldı.



Ehliyetine el konuldu


Gözaltına alınmasının ardından şubeye götürülen magandanın ifadesi alındı. Ehliyetine el konulan A.A.’ya “Trafiği tehlikeye düşürmek” ve “Ehliyet bulundurmamak” suçundan toplamda 343 lira para cezası kesildi. Büroda işlemleri tamamlanan maganda, Şişli Polis Merkezine sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç