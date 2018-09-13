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(Özel) E-5 Karayolu'nda 6 araç birbirine girdi: 1 yaralı

E-5 Karayolu Avcılar mevki’inde aniden duran trafikte sürücülerin frene basması sonucu 6 araç birbirine girdi.

E-5 Karayolu Avcılar mevki'inde aniden duran trafikte sürücülerin frene basması sonucu 6 araç birbirine girdi. Trafiğin felç olduğu kazada, başını aracın ön camına çarpan 1 vatandaş hafif şekilde yaralandı.


Kaza, dün saat 22.00 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar mevki'i Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda araçlar seyir ettiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle trafik aniden durdu. Bunun sonucunda en arkadaki otomobil sürücüsü, bir anlık dalgınlığı sonucu önündeki araca çarptı. Çarpma sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine girdi. Kaza sonrası bir anda dışarıya çıkan sürücüler yaşanan gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Çarpmanın etkisiyle en arkadaki aracın içerisinde bir vatandaş ise başını cama çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.


Trafik felç oldu


Hava yastıklarının da patladığı görülen kazada, aralarında anlaşamayan sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tutanak tutarak araçları trafik çekicisiyle karayolundan kaldırttı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu meydana geldi. Kaza sonrası yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

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