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25 Temmuz 2018 09:00

(Özel) E-5 karayolunda feci motosiklet kazası kamerada

İstanbul E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkiinde aniden duran trafikte direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, yaklaşık 90 kilometre hızla hafif ticari araca arkadan çarptı.

(Özel) E-5 karayolunda feci motosiklet kazası kamerada

25 Temmuz 2018 09:00

Sürücü hafif şekilde yaralandığı feci kaza kask kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaza, geçtiğimiz 6 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinde E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, araçların arasından geçerek yolda ilerlemeye başladı. Araçların arasından geçtikten sonra diğer araçların arasından da geçmeye çalışan genç, aralığın az olduğunu görünce en sağdan devam etmek istedi. Ancak trafik nedeniyle aniden duran kamyoneti gören motosikletli, yaklaşık 90 kilometre hızla duramayarak önünde hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç hafif şekilde yaralanırken, feci kaza kask kamerasına saniye saniye yansıdı.



Kazanın şokuyla yerden kalkamadı


Kaza sonrası hareketsiz bir şekilde yatan gencin yardımına vatandaşlar koştu. Kaskı çıkartılarak nefes alması sağlanan genç, kazanın şokuyla bir süre yerden kalkamadı. Vatandaşların müdahale ettiği genç bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosikletlinin çarptığı araçta maddi hasar meydana gelirken, kaza nedeniyle ise karayolunda bir süre trafik durdu.



"Benim lastiği hangi yolda hangi tepkiyi vereceğini biliyor”


Öte yandan motosikletli gencin kaza yaptığı mevkiinin ters istikametinde daha önceden kaydettiği bir görüntüde söyledikleri ise dikkat çekti. Terlikle motosiklet sürdüğü görülen ve üzerinde herhangi bir koruyucu kıyafet olmadığı anlaşılan genç motosiklet sürücülerine, "Ekipman değil sağlam lastik alın. Benim lastiğim hangi yolda hangi tepkiyi vereceğini biliyor" uyarısında bulundu. Vücudundan hafif sıyrıklarla yaralanan gencin bu kazası, motosiklet sürücüleri için ekipmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




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