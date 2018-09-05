(Özel) E-5 Karayolu’nda “insanlık ölmemiş” dedirten olay

Araçların arasından geçerek köpeği yol kenarına bırakan genç, “insanlık ölmemiş” dedirtti.

E-5 Karayolu Maltepe Küçükyalı mevki Bostancı istikametinde trafikte seyreden motosikletli genç, refüjde bir köpeğin mahsur kaldığını gördü. Durum karşısında kayıtsız kalamayan genç, motosikletini durdurarak refüje geçti. İçeride mahsur kalan köpeği kucağına alan genç, trafiği durdurarak yol kenarına geçti. Burada köpeği bırakan genç ardından motosikletine binerek yoluna devam etti. Gencin bu hareketi büyük alkış toplarken, “insanlık ölmemiş” dedirten o anlar ise kask kamerasına yansıdı.