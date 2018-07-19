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19 Temmuz 2018 09:26

(Özel) E-5 karayolunda motosikletlinin kıl payı ölümden döndüğü anlar kamerada

E-5 karayolu Mecidiyeköy mevkiinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, aniden duran trafikte frene basınca kontrolünü kaybederek motosikletliye çarptı.

(Özel) E-5 karayolunda motosikletlinin kıl payı ölümden döndüğü anlar kamerada

19 Temmuz 2018 09:26

Kaza anı kask kamerasına yansırken, motosikletli ise ölümden döndü.


Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü öğle saatlerinde E-5 karayolu Mecidiyeköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde bir genç, motosikletliyle seyir ettiği esnada karayolundaki trafik bir anda durdu. Trafiğin aniden yavaşladığını geç fark eden otomobil sürücüsü ise frene bastı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şerit değiştirdi. Orta şeride giren otomobil motosiklete çarptı. Olayda kısa sürede direksiyon hakimiyetini sağlayan motosikletli, ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.



"Az kalsın beni öldürüyordun"


Kaza sonrası motosikletlini emniyet şeridine park ederek duran trafikte otomobile doğru yürüyen genç, sürücüye "Az kalsın beni öldürüyordun" diyerek tepki gösterdi. Sürücü ise önündeki aracın bir anda durdurduğunu söyleyerek kendini savundu. Taraflar, daha sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.




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