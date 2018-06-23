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23 Haziran 2018 09:02

(Özel) E-5 karayolunda pompalı tüfekli magandalar sürücüyü darp etti

İstanbul E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde emniyet şeridinden giden otomobildeki şahıslarla tartışan çekici sürücüsü, otomobilden pompalı tüfekle inen 2 maganda tarafından feci şekilde darp edildi.

(Özel) E-5 karayolunda pompalı tüfekli magandalar sürücüyü darp etti

23 Haziran 2018 09:02

Kabzayla darp edilen sürücü ağzı ve yüzü kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı.


Olay, dün saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy mevkii metrobüs durağı karşısında meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde seyir halinde olan 34 RV 1877 plakalı otomobilin sürücüsü emniyet şeridine girdi. Aracın arkasından şeride giren çekici sürücüsüyle otomobildekiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracı durduran şahıslar, pompalı tüfek çıkartarak kabzasıyla çekici sürücüsüne vurmaya başladı. Dakikalarca darp edilen adam ağzı ve yüzü kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı. Magandalar ise araçlarına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.


Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürerek tedavi altına aldı. Vatandaşın ambulansa yürürken ayakta durmakta zorlandığı görüldü.


Ekipler magandaları yakalamak için çalışma başlattı.




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