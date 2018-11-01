(Özel) E-5 Otoyolu'nda zincirleme kaza

Küçükçekmece'de meydana gelen üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası E-5'üzerinde trafik yoğunluğuna neden oldu. İki kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza saat. 12.00 sıralarında Küçükçekmece Avcılar istikameti E-5 Karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Beşir G., idaresindeki 34 J 4272 plakalı kamyonet, yol üzerinde çalışma yapan yol bakım aracına çarpmamak için ani fren yaptı. Bu esnada yol üzerinde seyir halinde olan 16 SB 156 plakalı kamyon sürücüsü de önünde ani fren yapan Beşir G., idaresindeki 34 J 4272 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Daha sonra ise arkada bulunan 34 GH 452 plakalı taksi sürücüsü Kemal P.,'de önünde kaza yapan kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle arabanın önü tamamen kamyonun altında ezildi. Meydana gelen trafik kazasında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza dolayısıyla E-5'te trafik yoğunluğu yaşandı.

Küçükçekmece Avcılar İstikametinde meydana gelen üç araçlık zincirleme trafik kazası, E-5 karayolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. İhbar sonrası olay yerine çağırılan çekici ekipleri tarafından kazaya karışan araçlar E-5 üzerinden kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılması üzerine trafik normale döndü.

“Çok şükür kimsede bir şey yok”

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Kemal P., “Ben yol üzerinde seyir halindeydim. Belediye ekipleri yol üzerinde çalışma yapıyormuş. Önümdeki araç ekipleri son anda fark etti. Son anda fark edince kamyon ona arkadan vurdu. Önümdeki araç önündeki araca vurunca ben de önümdeki araca vurdum. Çok şükür kimsede bir şey yok” dedi.