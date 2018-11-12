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(ÖZEL) E-5'te otomobil motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı

İstanbul E-5 karayolunda seyir halinde olan otomobilin içine giren minik kedi yavrusu, trafiği durma noktasına getirdi.

Motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, o anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi.


E-5 karayolu, Okmeydanı mevkisinde trafiğin yoğun olması nedeniyle yol kenarında bulunan bir kedi yavrusu trafikte ağır ilerleyen bir otomobilin motoruna girdi. Otomobilinin motoruna kedi girdiğini gören sürücü aracını durdurarak itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İtfaiye Amirliğine bağı ekipler otomobilin motoruna giren kedi yavrusunu kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kedi yavrusu motordan çıkartıldı. Kurtarılan yavru kedinin yaşadığı korku nedeniyle titrediği görüldü. Zarar görmediği anlaşılan yavru kedi, araç trafiğinin olmadığı bir noktaya götürülerek doğaya bırakıldı.


Yavru kediyi kurtarma çalışmaları sırasında Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. İtfaiye ekiplerince yavru kedinin kurtarılmasıyla trafik akışı normale döndü.


Öte yandan trafikte kediyi kurtarma çabası da kameralarca kaydedildi.

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