(Özel) E-5’te tehlikeli yolculuk

Yabancı uyruklu oldukları tahmin edilen gençlerin tehlikeli yolculuğu an be an kaydedildi.

İstanbul’da 3 gencin tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi. E-5 karayolunun Bakırköy mevkiinde bir motorsiklete binen 3 kişinin süratli bir şekilde gerçekleştirdiği yolculuk kameralara takıldı. Görüntülerde yabancı uyruklu oldukları tahmin edilen gençlerin akan trafiğe aldırış etmeden şerit değiştirdikleri görülüyor. Görüntülendiklerini anlayan gençlerden biri, el işaretiyle hallerinden memnun olduklarını anlatmaya çalışıyor. Kameraya takılan diğer genç ise eliyle yüzünü gizliyor. Gençlerin bu tehlikeli yolculukta kask kullanmadıkları da kameralara yansıyor.