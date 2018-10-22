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(Özel) E-5'te uyanık sürücülerin geri geri gittiği anlar kamerada

E-5 Otoyolu Küçükçekmece Mevkii’nde sabah saatlerinde yoğun trafiği gören uyanık araç sürücüleri, trafikten kaçmak için geri geri giderek yan yola girdi.

E-5 Otoyolu Küçükçekmece Mevkii'nde sabah saatlerinde yoğun trafiği gören uyanık araç sürücüleri, trafikten kaçmak için geri geri giderek yan yola girdi. Trafiği adeta birbirine katan sürücüler kameralarca saniye saniye kaydedildi.


Trafik yoğunluğuna takılmamak için trafiği tehlikeye atan araç sürücüleri bu kadarına da pes dedirtti. Sabah saatlerinde Küçükçekmece E-5 yolu üzerinde yoğun trafik oluştu. Trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler ise çözümü geri geri giderek yan yola girmekte buldu. Peş peşe geri geri giden araçlar trafiği tehlikeye atarken o anlar saniye saniye kayıt edildi. Görüntülerde araçların birbiri sıra geri gittiği görülürken uzun bir süre araçların yan yoldan E-5'e bağlanamadıkları gözüktü.

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