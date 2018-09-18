(Özel) Elektrikli motosikleti güpegündüz sadece 30 saniyede çaldı

Ümraniye'de bir evin önüne gelen hırsız, park halinde olan 8 bin lira değerindeki elektrikli motosikleti güpegündüz, sadece 30 saniyede çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Berkay Şahin, elektrikli motosikletini yaşadığı binanın önüne park ederek evine çıktı. Bir süre sonra motosikletle gelen 2 hırsızdan biri, evin önündeki motosiklete yöneldi. Kısa bir süre inceleme yapan hırsız ardından işe koyuldu. 8 bin lira değerinde olan elektrikli motosikleti yaklaşık 30 saniye gibi kısa bir sürede çalan hırsız kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, caddeden araçlar seyrettiği sırada 2 hırsız motosikletle geliyor. Hırsızlardan biri motosiklete yönelirken, diğeri ise gözcülük yapıyor. Motosikleti ilerleten hırsız ardından üstüne binerek hızla kayıplara karışıyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.