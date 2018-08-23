(Özel) Eminönü İskelesi’ndeki insan seli havadan görüntülendi

Yüzlerce vatandaşın iskelede oluşturduğu insan seli ise havadan görüntülendi. Vapura binen vatandaşlar denizde beliren yunusları cep telefonlarıyla görüntülerken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde İstanbul’da kalan çok sayıda vatandaş Adalar’a gitmek ve Boğaz turu yapmak için Eminönü İskelesi’ne akın etti. Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada’ya gitmek isteyen yüzlerce vatandaşın iskeleye gelmesiyle oluşan insan seli ise havadan görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın iskele girişinde oluşturduğu uzun kuyruklar gözler önüne serildi. Görüntülerde kuyruğun neredeyse caddeye ulaştığı görülürken, sabahın erken saatlerinde iskeleye gelen vatandaşlar vapurlara binmeyi başardı. Bayramın 3’üncü gününü Adalar’ı gezerek geçirmek isteyen kimi vatandaşlar ise uzun kuyruklar nedeniyle Adalar’a gitmekten vazgeçerken, kimileri de Adalar’a gitmek için 2 katı fiyatına götüren teknelere başvurduklarını söyledi. Öte yandan, vapur bekleyen vatandaşlar yunus sürprizi ile karşılaştı. Vatandaşlar yunusların dansını kameraları ile görüntülerken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

“Kara borsa bir tekne bulduk 2 katı fiyatına”

Bayram tatilini İstanbul’u gezerek geçirmek istediğini ancak Adalar’a gitmek için 2 saattir kuyrukta beklediğini ifade eden Emrah Kızılkaya, “Şu anda mağdur olmuş durumdayız bizi 2 saat sonra alacaklarını söylediler. Şurada kara borsa bir tekne bulduk 2 katı fiyatına Adalar’a gitmeye çalışıyoruz ama saat 14.30 oldu gitmemiz bir saat belki iptal edeceğiz” dedi.

“Görünce bedava bir şey var herhalde dedim”

İskele girişinde oluşan kuyruğu gördükten sonra Adalar’a gitmekten vazgeçtiğini söyleyen bir vatandaş ise, “Biz de gitmek istedik çok yoğun olduğu için vazgeçtik. Görünce bedava bir şey var herhalde dedim. Sonra yürüyün geri dönelim dedim” diye konuştu.