Diğer
Kategoriler
23 Ağustos 2018 15:27

(Özel) Eminönü İskelesi’ndeki insan seli havadan görüntülendi

Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününü İstanbul’u gezerek geçirmek isteyen vatandaşlar Eminönü İskelesi’ne akın etti.

(Özel) Eminönü İskelesi’ndeki insan seli havadan görüntülendi

23 Ağustos 2018 15:27

Yüzlerce vatandaşın iskelede oluşturduğu insan seli ise havadan görüntülendi. Vapura binen vatandaşlar denizde beliren yunusları cep telefonlarıyla görüntülerken, ortaya renkli görüntüler çıktı.


Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde İstanbul’da kalan çok sayıda vatandaş Adalar’a gitmek ve Boğaz turu yapmak için Eminönü İskelesi’ne akın etti. Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada’ya gitmek isteyen yüzlerce vatandaşın iskeleye gelmesiyle oluşan insan seli ise havadan görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın iskele girişinde oluşturduğu uzun kuyruklar gözler önüne serildi. Görüntülerde kuyruğun neredeyse caddeye ulaştığı görülürken, sabahın erken saatlerinde iskeleye gelen vatandaşlar vapurlara binmeyi başardı. Bayramın 3’üncü gününü Adalar’ı gezerek geçirmek isteyen kimi vatandaşlar ise uzun kuyruklar nedeniyle Adalar’a gitmekten vazgeçerken, kimileri de Adalar’a gitmek için 2 katı fiyatına götüren teknelere başvurduklarını söyledi. Öte yandan, vapur bekleyen vatandaşlar yunus sürprizi ile karşılaştı. Vatandaşlar yunusların dansını kameraları ile görüntülerken, ortaya renkli görüntüler çıktı.



“Kara borsa bir tekne bulduk 2 katı fiyatına”


Bayram tatilini İstanbul’u gezerek geçirmek istediğini ancak Adalar’a gitmek için 2 saattir kuyrukta beklediğini ifade eden Emrah Kızılkaya, “Şu anda mağdur olmuş durumdayız bizi 2 saat sonra alacaklarını söylediler. Şurada kara borsa bir tekne bulduk 2 katı fiyatına Adalar’a gitmeye çalışıyoruz ama saat 14.30 oldu gitmemiz bir saat belki iptal edeceğiz” dedi.



“Görünce bedava bir şey var herhalde dedim”


İskele girişinde oluşan kuyruğu gördükten sonra Adalar’a gitmekten vazgeçtiğini söyleyen bir vatandaş ise, “Biz de gitmek istedik çok yoğun olduğu için vazgeçtik. Görünce bedava bir şey var herhalde dedim. Sonra yürüyün geri dönelim dedim” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç