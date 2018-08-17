(Özel) Eminönü’nde bayram alışverişi yoğunluğu

Çarşıdaki bayram bereketi kameralara yansıdı.

Kurban Bayramı’na hazırlanan vatandaşları bayram alışverişi telaşı sardı. Bayram alışverişi denildiğinde akla ilk gelen yerlerden olan Eminönü’nde bayram bereketi yaşanıyor. Vatandaşlar, tatlı, kahve, şekerleme, kahvaltılık türü gibi ürünler alırken, çarşı esnafı fiyatlarda geçen yıla göre artış yaşanmadığına dikkat çekti.

"Fiyatlarımız çok uygun”

Çarşı esnafından bir vatandaş, "Bu sene satışlar geçen seneye göre daha iyi. Bizim fiyatlar normal, lokumun kilosu 10 lira. Vatandaşlar artık şeker almıyor lokum daha cazip geliyor. İnşallah bu şekilde devam eder” dedi.

Alışveriş için Eminönü’ne gelen Mehmet Memiş isimli vatandaş, "Şu anda fiyatlar çok uçuk değil, normal fiyatlar. Kurbanımızı aldık inşallah bayramda keseceğiz. Burası bizim vazgeçilmezimiz. Hem gezmeye geliyoruz, hem bayram alışverişimizi yapıyoruz” diye konuştu.