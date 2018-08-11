(ÖZEL) Engelli bakım merkezinde şüpheli ölüm

Genç kızın intihar ettiği öne sürülürken, Türkiye Engelliler Vakfı Genel Başkanı Zülfinaz Abedan bakım evinde taciz iddialarının bulunduğunu kaydetti.

Pendik’te özel bir engelli bakım merkezinde yatılı kalan 26 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu. Sabah saatlerinde genç kızın hareketsiz olduğunu gören yetkililer, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Geç kızın hayatını kaybettiği belirlenirken olay yeri incelme ekipleri okulda incelemelerde bulundu.

Savcının incelmesinin ardından kızın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

“Yaptıklarını görmememiz için bize yasak koydular”

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken bakımevi önüne gelen TÜREV yetkilileri bakımevinin ortaklarına tepki gösterdi.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TÜREV başkanı Zülfinaz Abedan, “Duyumlarımıza göre işletme ortaklarından bir tanesi iki aydır bu kıza göre sıkıntılar yaşatmış. Bu kız sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. İki aydır burada kapıdan içeri giremiyoruz. Yaptıklarını görmememiz için bize yasak koydular. Bugünkü acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Kendimize kızıyoruz, çocukları koruyamadık” dedi.

“İdari yargı kapatmayı durdurmamış olsaydı bu çocuğun ölüsü buradan çıkmayacaktı”

Engelli ailelerine çocuklarına sahip çıkmaları çağrısında bulunan Abedan, “Çocuklarınıza sahip olun. Burada olanlarla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Buranın kapatma kararı da alındı. Aslında Temmuz’un 20’si itibari ile aslında kapatılmıştı. İşletme ortakları idari yargıdan durdurdular bunu. İdari yargı durdurmamış olsaydı bugün bu çocuğun ölüsü buradan çıkmayacaktı” diye konuştu.

Cinsel istismar iddiasına ilişkin sorular üzerine Zülfinaz Abedan, “Evet var. Bizim yönetim kurulu arkadaşımıza ‘bir paket sigarayı verirsen sana da gelir’ demiş. Sen bir paket sigaraya mı kandırdın bu kızı. Biz Türkiye Engelliler vakfı olarak bu binaları sizin keyfiyetinize para kazanmanız için yaptırmadık. Buranın ortakları olan kişilere sesleniyorum. Şimdi bunun bedelini ödeyeceksiniz. Vakıf olarak bunun arkasında kalacağız. Bu çocukları burada korumak yuvaları olması için yaptırdık. Bunların para hedefi olsun diye yaptırmadık. Biraz önce içeri girdiğimde buranın hesabını soracağım dediğimde kurucu bana halen paradan söz ediyor. Sorumlu müdür bu olay olmadan 2 ay önce şirket ortağın beni çağırdı. Burada erkek olan şirket ortağının çocuklara zarar verdiğini şiddet uyguladığını söyledi. Daha sonra şirket ortağına tacizde bulunduğunu söyledi sorumlu müdür. Bu kız çocuğu mütevelli heyetinden iki kişiye ‘beni orada taciz ettiler’ demiş” ifadelerini kullandı.