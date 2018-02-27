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27 Şubat 2018 09:01

(Özel) Engelli öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı:10 yaralı

Büyükçekmece’de engelli öğrencileri okula taşıyan servis arabası kaza yaparken yaralanan 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

(Özel) Engelli öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı:10 yaralı

27 Şubat 2018 09:01


Kaza, sabah erken saatlerde Büyükçekmece D-100 karayolu Edirne istikametinden meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde engelli öğrencileri özel eğitim için gittikleri okula götüren 34 ADE 095 plakalı servis sürücüsü seyir halindeyken başka bir araç tarafından sıkıştırıldı. Hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis, yol ayrımında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza sonrası araçta bulunan 10 engelli öğrenci vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın bulunduğu yolda yoğun trafik de oluşurken, olay yerine ambulans ve polis ekibi çağrıldı. Yaralı öğrenciler, ambulans yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen yol ekipleri de kazanın etkisi ile motoru yerinden fırlayan servisi çekici yardımı ile yoldan kaldırdı. Trafikte tekrar normale döndü.




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