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08 Haziran 2018 16:05

(Özel) Esenler Belediye Başkanı Göksu’nun aracının kaza anı kamerada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile seçim çalışmalarını sürdüren Esenler Belediye Başkanı M.

(Özel) Esenler Belediye Başkanı Göksu’nun aracının kaza anı kamerada

08 Haziran 2018 16:05

Tevfik Göksu’nun makam aracı seçim konvoyunda kaza yaptı. Kaza anı kameralara yansırken, başkanın araçta olmadığı araçta yaralanan olmadı.


Esenler Çinçindere Caddesi üzerinde şoför Yücel Kahraman’ın kullandığı Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu’nun makam aracı bilinmeyen bir nedenden kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki tabelaya çarptı. Kaza sırasında araçta bulunan şoför Yücel Kahraman ile koruma polisi Ufuk Durgun kazayı yara almadan atlattı. Kaza sırasında Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte seçim otobüsünde bulunduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde araç kontrolden çıkarak tabelaya çarpıyor.Öte yandan araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.




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