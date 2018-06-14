(Özel) Esenyurt zabıtasından bayram denetimi

Yapılan denetimlerde İşyerlerinin ve imalathanelerin genel temizlikleri ve zorunlu belgeleri incelendi.

Esenyurt Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi artan tatlı ihtiyacını karşılayacak iş yerlerine denetim yaptı. Vatandaşların gönül rahatlığıyla tatlı tüketebilmesi için denetimleri arttıran zabıta ekipleri, imalathanelerin ve iş yerlerinin genel hijyen kurallarını inceledi. İş yerine ait belgelerin de incelendiği denetimlerde çalışanların hijyen ve sağlık belgeleri de denetlendi.

"Vatandaş öncelikle ürün aldığı yere güvenmeli"

Rutin denetlemeleri Ramazan Bayramı öncesi arttırdıklarını belirten Zabıta Memuru Erkan Dakdevir, "İşletmelerimizin önce bir kayıtlı evraklarının kontrollerini sağlıyoruz. Daha sonrasında sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretim yapıp yapmadıklarını kontrol ediyoruz. İmalathanelerinde ve imalat arkasında çalışanların kontrollerini sağlıyoruz. Denetimlerimiz bu şekilde devam etmektedir. Vatandaş öncelikle ürün aldığı yere güvenmeli. Güvenin de sağlayıcısı biz, belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Denetlediğimiz, ruhsatlandırdığımız yerlerden alışveriş yapmaları onlar için çok daha avantajlı olur. Bugün iki işletmemizde onayımızdan geçti. Çok temiz ve düzenliydi" dedi.