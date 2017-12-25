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25 Aralık 2017 16:10

(Özel) Esenyurt’ta hafriyat kamyonu içinde can pazarı

Esenyurt’ta bir şantiye alanı içinde yokuş aşağıya kayan kum yüklü hafriyat kamyonu duvara çarptı.

(Özel) Esenyurt’ta hafriyat kamyonu içinde can pazarı

25 Aralık 2017 16:10

Çarpma sonrası sürücü araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.


Olay, Esenyurt Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir şantiye alanı içerisine kum taşıyan hafriyat kamyonu birden kaymaya başladı. İnşaat alanı içinde bulunan bir duvara çarparak durabilen aracın sürücüsünün ayakları ise kaza sonrası sıkıştı. Olay yerine sıkışan sürücüyü kurtarmak üzere itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri olay yerinde sürücüyü kurtarmaya çalışırken, sürücünün ise acılar içinde yardım istedi. Hafriyat kamyonu içinde adeta bir can pazarı yaşanırken, ekipler yaklaşık 1 saat sonra sürücüyü sıkıştığı yerde kurtarıp 112 personeline teslim etti. Sürücü, yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılırken olay ise kayıtlara iş kazası olarak geçti.




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