(Özel) Esenyurt'ta lüks sitede genç kadının şok ölümü

Esenyurt'ta iddiaya göre erkek arkadaşı ile tartışan Ferya Öztürk (30) isimli genç kadın metrelerce yükseklikten kendisini aşağıya bıraktı. Öztürk, olay yerinde hayatını kaybederken intihar şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olay, önceki gün Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan çok bloklu lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Ferya Öztürk isimli 30 yaşındaki genç kadın arkadaşı ile birlikte evindeydi. Genç kadın ve erkek arkadaşı bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmaların neticesinde genç kadın balkona çıktı. Yine iddialara göre balkona çıkan Öztürk kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı. Olayı gören site sakinleri 112 sağlık ekipleri ve 155 polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olay yerine şerit çekerek muhafaza altına aldı.

Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri ise genç kadınının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kadının ölümüyle ilgili söz konusu evde incelemelerde bulundu. Edinilen bilgiye göre polis evdeki kişilerinde ifadesine başvurdu. Kadının cenazesi morga kaldırıldı. Savcı da cenaze üzerinde incelemelerde bulunurken genç kadınının ölümünde intihar şüphesi üzerinde durulduğu bilgisine ulaşıldı.