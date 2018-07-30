Kuş için seferber olan mahalle sakinleri kurtarma operasyonu alkışlayarak izledi.

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde bir evin penceresinde mahsur kalan kuş için mahalle sakinleri seferber oldu. Edinilen bilgilere göre, bir evin cam korkuluğuna giren bir kuş pencerede mahsur kaldı. Durumu fark eden bir vatandaş kuşu mahsur kaldığı pencerenin korkuluklarından kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. Tüm çabalarına rağmen başaralı olamayan vatandaş, kuşun penceresinde mahsur kaldığı evde kimsenin yaşamadığını fark etti.

Pencerede mahsur kalan kuşu ölmemesi için 1 hafta boyunca besledi

Tüm çabalarına rağmen sonuç alamayan vatandaş, kuşu ölmemesi için bir hafta boyunca besledi. Bu süre zarfında kuşun ölmek üzere öldüğünü fark eden Bilal Kaya isimli başka bir vatandaş ise sosyal medya üzerinden Esenyurt Belediyesi’ne mesaj atarak kuşun ölmek üzere olduğunu anlattı. Bunun üzerine belediye görevlileri kuşun mahsur kaldığı eve zabıta ve veteriner işleri müdürlüğü ekiplerini yönlendirdi.

Kuş kurtarma operasyonunu film gibi izlediler

İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kuşu mahsur kaldığı pencereden mahallelinin alkışları eşliğinde kurtardı. Ekiplerinin kuş kurtarma operasyonunu da mahalle sakinleri film gibi izledi. Kuşun kurtarılma operasyonu ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.

"Sosyal medyadan belediyemize ulaştık"

Sosyal medyadan belediyeye ulaştıklarını söyleyen Bilal Kaya, “Kuş bir kaç gündür orada mahsur kaldı. O süre içerisinde de komşumuz, karşı balkondan yem atarak hayatta tuttu. Biz itfaiyeyi aradık ulaşamadık. Daha sonra sosyal medyadan belediyemize ulaştık. Hemen geri dönüş yapıp ekipleri gönderdiler. Onlarda kuşa ulaşıp oradan kurtardı” diye konuştu.

"Yaklaşık bir haftadır ekmekle beslemeye çalıştık"

Kuşu evinin balkonundan ekmek atarak besleyen vatandaş,“Yaklaşık bir haftadır ekmekle beslemeye çalıştık. Camlardan dolayı uçamıyordu. Bizde belediyemizi aradık. Bu konuyla ilgilendikleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.