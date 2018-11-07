(Özel) Esenyurt'ta yangında ilginç görüntü

Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangında vatandaşlar sokağa dökülürken bir ev kadını ise çatısındaki yangına aldırmadan is olmasın diye balkondaki çamaşırları toplamanın telaşına düştü.

Yangın, Atatürk Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Bacadan çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu düşünülürken olayı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Çok büyümeden yangın kontrol altına alındı. Bu sırada sokak sakinleri de evlerinden dışarıya çıktı. Kısa süreli panik yaşanan yangında dikkat çeken bir detayda yaşandı.

Yangın çıktığı esnada bir ev kadını balkondaki çamaşırlarının derdine düştü. Kadın, dumandan etkilenmemesi için çatı katındaki yangına aldırmadan çamaşırları hızlı bir şekilde toplandı.