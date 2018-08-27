(Özel) Eşini ve kayınvalidesini vuran saldırgana “Helal olsun dayı”

Karakol dışında bekleyen İsenç’in yakınlarının “Helal olsun dayı” demesi tepki çekti.

Olay, sabah saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi’nde yaşanmıştı. İşe giden eşi Ergül İsenç ve kayınvalidesi Ayşe Ö.’yü pompalı silah ve bıçakla yaraladığı iddia edilen Hüseyin İsenç, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheli İsenç, Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Şahıs, büroya getirildiği sırada yakınları karakol dışında hazır bekledi. İsenç’in yakınları görüntü alan gazetecilere tepki gösterirken, İsenç’e seslenerek “Helal olsun dayı” demeleri tepki çekti.