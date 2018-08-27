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27 Ağustos 2018 13:51

(Özel) Eşini ve kayınvalidesini vuran saldırgana “Helal olsun dayı”

Esenyurt’ta eşini ve kayınvalidesini vuran Hüseyin İsenç polis tarafından gözaltına alınıp karakola getirildi.

(Özel) Eşini ve kayınvalidesini vuran saldırgana “Helal olsun dayı”

27 Ağustos 2018 13:51

Karakol dışında bekleyen İsenç’in yakınlarının “Helal olsun dayı” demesi tepki çekti.


Olay, sabah saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi’nde yaşanmıştı. İşe giden eşi Ergül İsenç ve kayınvalidesi Ayşe Ö.’yü pompalı silah ve bıçakla yaraladığı iddia edilen Hüseyin İsenç, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheli İsenç, Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Şahıs, büroya getirildiği sırada yakınları karakol dışında hazır bekledi. İsenç’in yakınları görüntü alan gazetecilere tepki gösterirken, İsenç’e seslenerek “Helal olsun dayı” demeleri tepki çekti.




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