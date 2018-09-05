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05 Eylül 2018 09:22

(Özel) Eski emniyet müdürünün öldürdüğü gencin babası konuştu

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu öldüren eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz’ın beraat kararı Yargıtay tarafından bozuldu.

(Özel) Eski emniyet müdürünün öldürdüğü gencin babası konuştu

05 Eylül 2018 09:22

Kararı değerlendiren Sülüşoğlu’nun babası Mehmet Sülüşoğlu “Ben adalete güveniyorum gereken ceza verilecektir” dedi.


İstanbul Halkalı’da 17 Ağustos 2015 tarihinde trafikte tartıştığı Ahmet Sülüşoğlu’nu öldüren İstanbul Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz hakkında mahkeme tarafından verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozuldu.


Yargıtay kararı ardından İHA muhabirine açıklamalardan bulunan baba Mehmet Sülüşoğlu, oğlunun odasını ve eşyalarını bugüne kadar hiç bozmadığını odasına kimsenin girmediğini belirterek “Adalete güveniyorum ilk mahkemede biraz tereddüde düşsem de bu kararın yanlış olduğunu biliyordum ve mahkemenin doğru karar vereceğine inanıyorum. Suçlu ve cezasını bulacaktır eminim. Odası olduğu gibi duruyor kimse içeriye girmedi. Verilen karardan dolayı mutluyum” diye konuştu.


Baba Sülüşoğlu oğlunun kullandığı motosikleti de olduğu gibi korurken olayın olduğu gün oğlunun araç tarafından sıkıştırıldığını belirterek motosikletinin kırılan yerlerini de gösterdi.




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