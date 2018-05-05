(Özel) Esnafı film sahnesi gibi dolandırdılar

Dolandırıcılık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Fatih Sanayi Sitesi’nde bulunan oto yedek parçası satan bir dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, oto yedek parçası dükkanına arabayla gelen 2 kişi, ihtiyaçları olan bir parçanın olup olmadığını sordu. Gelen kişilerden birisi, poşetin içerisinde koyduğu parça ile dükkan içerisinde gezinmeye başladı. Çalışanların bir anlık boşluğundan yaralanan şüpheli şahıs, elindeki parça ile dükkandan dışarı çıktı. Diğer şahıs ise başka bir parça daha almak istediğini bunun içinde bir telefon beklediğini ifade ederek, çalışanların dikkatini dağıtmaya devam etti. Bir süre sonra diğer şüpheli de elini kolunu sallayarak dükkandan çıktı.

Olaydan sonra 2 şüpheli adamın dükkandan para ödemeden kaçtığını anlayan çalışanlar, polise giderek güvenlik kameraları ile birlikte kendileri para vermeden dükkandan kaçan şahıslardan şikayetçi oldu. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dolandırıcılık şüphelileri güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde birisi beyaz tişörtlü diğeri ise kareli gömlekli 2 kişinin dükkana gelişi ve satış temsilcileri ile görüşmeleri yer alıyor. Görüntülerin devamında ise şahıslardan birisinin siyah poşet içinde 500 lira değerinde ürünü alıp dışarı çıkması ve bir süre sonra diğer şüpheli şahsında peşinden gitmesi görülüyor.