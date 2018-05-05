Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 09:39

(Özel) Esnafı film sahnesi gibi dolandırdılar

İstanbul Esenyurt’ta oto yedek parçacısı dükkanına gelen 2 kişi, film sahnelerini aratmayan bir yöntemle, para vermeden dükkandan kaçtı.

(Özel) Esnafı film sahnesi gibi dolandırdılar

05 Mayıs 2018 09:39

Dolandırıcılık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Fatih Sanayi Sitesi’nde bulunan oto yedek parçası satan bir dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, oto yedek parçası dükkanına arabayla gelen 2 kişi, ihtiyaçları olan bir parçanın olup olmadığını sordu. Gelen kişilerden birisi, poşetin içerisinde koyduğu parça ile dükkan içerisinde gezinmeye başladı. Çalışanların bir anlık boşluğundan yaralanan şüpheli şahıs, elindeki parça ile dükkandan dışarı çıktı. Diğer şahıs ise başka bir parça daha almak istediğini bunun içinde bir telefon beklediğini ifade ederek, çalışanların dikkatini dağıtmaya devam etti. Bir süre sonra diğer şüpheli de elini kolunu sallayarak dükkandan çıktı.


Olaydan sonra 2 şüpheli adamın dükkandan para ödemeden kaçtığını anlayan çalışanlar, polise giderek güvenlik kameraları ile birlikte kendileri para vermeden dükkandan kaçan şahıslardan şikayetçi oldu. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Dolandırıcılık şüphelileri güvenlik kamerasında


Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde birisi beyaz tişörtlü diğeri ise kareli gömlekli 2 kişinin dükkana gelişi ve satış temsilcileri ile görüşmeleri yer alıyor. Görüntülerin devamında ise şahıslardan birisinin siyah poşet içinde 500 lira değerinde ürünü alıp dışarı çıkması ve bir süre sonra diğer şüpheli şahsında peşinden gitmesi görülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
24
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    24°C
  • Pazar
    Sisli
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç