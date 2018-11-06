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(Özel) Etiler'de 10 saniyede 10 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada

Etiler’de kasklı hırsız park halinde olan 10 bin lira değerindeki motosiklete, tekme atarak direksiyon kilidini kırdıktan sonra yaklaşık 10 saniyede çaldı.

Etiler'de kasklı hırsız park halinde olan 10 bin lira değerindeki motosiklete, tekme atarak direksiyon kilidini kırdıktan sonra yaklaşık 10 saniyede çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.


Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 03.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Rumeli Hisarüstü'nde meydana geldi. İddiaya göre Ayhan Koca gece saatlerinde evine geldikten sonra motosikletinin gidonunu kilitleyerek evine gitti. Gece saatlerinde semtte dolaşan kasklı hırsızlardan biri, park halinde motosikletin yanına geldi. Motosikletin zincirle bağlı olmadığını gören hırsız, önce tekme atarak gidon kilidini kırdı. Hiç zorlanmayan hırsız yaklaşık 10 saniyede 10 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın motosikleti itekledikten sonra bindiği ve diğer hırsızlardan ise ayakla tutunarak destek aldığı görüldü. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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